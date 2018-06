Zollbeamte haben bei einem 75-Jährigen bei einer Kontrolle am Flughafen Baden Airpark bei Karlsruhe rund 70 000 Euro und Goldschmuck im Wert von rund 6000 Euro gefunden. Der aus der Türkei stammende Mann aus dem Ortenaukreis war über Istanbul angereist und hatte das Bargeld in Servietten und Plastikfolie verpackt. Die Goldketten und Münzen befanden sich ebenfalls im Gepäck, wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Dem 75-Jährigen droht nun eine Geldbuße von rund 18 000 Euro. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Neben Geld und Gold hatte er türkischen Käse und Eier dabei - die Einfuhr von Lebensmitteln aus Nicht-EU-Ländern ist aber ebenfalls verboten.