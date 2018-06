7:1-Sieg der Löw-Elf bringt 41 Baden-Württembergern hohe Gewinnquote

No risk, no fun: 41 Sportwetten-Tipper aus Baden-Württemberg haben auf einen Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien gesetzt - und abgeräumt. Die Gewinnquote von 250 zu 1 - also dass der Einsatz mit 250 multipliziert wird - sei außergewöhnlich hoch, teilte Lotto Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Zusammen gewannen die Oddset-Tipper aus dem Südwesten mehr als 40 000 Euro. Ausgegeben hatten sie für ihren gewagten Tipp, dass Deutschland fünf oder mehr Tore und Brasilien genau ein Tor erzielen würde, gerade einmal 176 Euro.

Die Elf um Bundestrainer Joachim Löw hatte am Dienstagabend mit einem 7:1 gegen die deutlich schwächere Seleção gesiegt. Die Deutschen stehen damit im Finale der Weltmeisterschaft in Brasilien am Sonntag.