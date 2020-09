Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist nahe Fellbach (Rems-Murr-Kreis) tödlich verunglückt. Der Senior war bei Dämmerung auf einem Feldweg unterwegs, als er von der abschüssigen Strecke abkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Sturz am Donnerstagabend erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

