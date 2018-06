Beim einem Brand in seiner Wohnung in Stuttgart hat ein 71 Jahre alter Mann eine lebensgefährliche Rauchvergiftung erlitten. Ein Nachbar war am Dienstagnachmittag wegen einer berstenden Fensterscheibe auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr gerufen. Die Rettungskräfte entdeckten den Mann in der brennenden und völlig verqualmten Erdgeschosswohnung und brachten ihn ins Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Höhe des Schadens war noch unklar.

Pressemitteilung Polizei