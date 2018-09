Ein 71-Jähriger hat auf einem Firmengelände in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) einen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein Kipperfahrer am Donnerstag Schüttgut auf einem Förderband abladen. Dazu musste er rückwärts fahren. Von dem 71-Jährigen wurde der Lasterfahrer deswegen eingewiesen. Der 65-jährige Fahrer des Lasters stoppte an dem Band, ließ die Mulde kippen - und riss dabei eine Stromleitung über dem Laster ab. Der Arbeiter am Boden erlitt einen Stromschlag und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wer Schuld an dem Unfall ist.

Pressemeldung Polizei