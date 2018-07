Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 70-Jähriger hat sich in Heidelberg als Räuber versucht - ist aber kläglich gescheitert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war der mit einem roten Schal mit Sehschlitzen maskierte Mann in der Nacht zum Mittwoch in einem Restaurant aufgetaucht. Den Angestellten, die gerade das Lokal verlasen wollten, zeigte er einen Zettel, auf dem er 300 Euro forderte. Nachdem der Wirt ihm klar gemacht hatte, dass er kein Geld bekommen würde, gab der Alte aus einer Schreckschusswaffe einen Schuss ab und floh. Dumm nur, dass er wenig später in eine Polizeikontrolle geriet. Die Beamten entdeckten im Wagen den Revolver, den Schal und den Zettel. Sie nahmen den 70-Jährigen aus Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) fest. Er war bislang noch nicht bei der Polizei aufgefallen. Als Motiv nehmen die Beamten Geldnot an.