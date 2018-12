70 Jahre nach Gründung der FDP muss nach Worten von Landeschef Michael Theurer besonders für liberale Ideen und Werte gekämpft werden. „Unsere liberale Demokratie scheint sich zunehmend in einer Legitimationskrise zu befinden“, sagte Theurer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Als Graswurzeldemokraten wollen wir hier Vertrauen zurückgewinnen in unsere Werte und unsere Institutionen.“ Gerade jetzt müssten liberale Grundwerte zeitgemäß formuliert werden. Die FDP sei eine Partei mit einer großen Idee. „Wir mussten uns als liberale Partei immer wieder neu erfinden, dabei war aber immer die Idee des freien, selbstständigen, sich selbst bewussten und selbstverantwortlichen Menschen unser Leitbild.“

Die FDP gründete sich am 11./12. Dezember 1948 im hessischen Heppenheim.

Jubiläumsveranstaltung in Heppenheim