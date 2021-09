70-Jähriger stirbt während Fahrt hinterm Steuer

Vermutlich wegen eines medizinischen Problems ist ein 70-Jähriger während der Fahrt auf der Bundesstraße 35 im Landkreis Karlsruhe hinter dem Steuer seines Autos gestorben. Sein Wagen habe am Freitagabend bei Karlsdorf-Neuthard ein anderes Auto touchiert, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 70-Jährige sei danach leblos in seinem Auto aufgefunden worden. Reanimationsversuche seien fehlgeschlagen. Verletzungen hatte der Mann den Angaben zufolge nicht. Daher sei eine medizinische Ursache sehr wahrscheinlich.

