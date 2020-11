70 000 Euro Schaden nach Brand eines Wohnmobils in Böblingen

Nach einem Brand eines Wohnmobils in Böblingen ist ein Schaden von rund 70 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei geriet das Wohnmobil am frühen Samstagmorgen in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Böblingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Pressemitteilung