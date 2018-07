Hagnau (dpa/lsw) - Beim Zusammenprall seines Autos mit einem Lastwagen ist am Dienstag in Hagnau am Bodensee ein 69-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 31 auf die Gegenfahrspur geraten. Der Rentner wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Warum der 69-Jährige in den Gegenverkehr fuhr, stand zunächst nicht fest. Die vielbefahrene Bundesstraße am Nordufer des Bodensees war zwischen Hagnau und Meersburg mehrere Stunden gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke gab es Staus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.