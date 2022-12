68-Jähriger im Internet um 160.000 Euro betrogen

Mithilfe einer offenbar falschen Bank-Webseite gelang es Betrügern, knapp 160.000 Euro von einem Mann aus Rheinstetten zu erbeuten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 68-Jährige online Geld überweisen. Dabei gelangte er am vergangenen Freitag wohl auf eine sogenannte Phishingseite, die seine Konto-Zugangsdaten abfragte.

Danach riefen die Täter den Mann an und überzeugten ihn, den Zugang zum Online-Banking zu sperren, wie ein Polizeisprecher sagte. So konnte das Opfer seine Konten nicht mehr überwachen. Als der Mann am nächsten Tag misstrauisch wurde, war es zu spät: Die Täter hatten schon mehrere Überweisungen gemacht.

