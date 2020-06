67 Jahre alter Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wegen einer missachteten Vorfahrt in Ulm ist ein 67 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Samstag beim Abbiegen den Mann nach Polizeiangaben nicht beachtet, der Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung