Tamm (dpa/lsw) - Bei einem Streit um Sperrmüll ist in Tamm bei Ludwigsburg ein 67 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein Kontrahent, ein 36-jähriger Bekannter, sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgehalten. Alkoholisiert soll er am Donnerstag den 67-Jährigen wiederholt in dessen Wohnung aufgesucht haben. Laut Polizei ging es um den Erlös einer Sperrmüllsammlung. Am späten Abend soll er einen mit Bauschutt gefüllten Eimer gegen den Oberkörper des 67-Jährigen geschleudert haben. Dieser brach zusammen und starb wenig später vor seinem Haus. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären. Der 67-Jährige litt an einer Herzerkrankung.