66-Jähriger stirbt nach Kollision auf der Gegenfahrbahn

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstag auf seiner Fahrt von Bretzfeld-Geddelsbach nach Adolzfurt aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraden. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 51-jähriger Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war drei Stunden gesperrt.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn