Frickingen/Deggenhausertal (dpa/lsw)- Dutzende Cannabispflanzen haben Beamte in Baden-Württemberg entdeckt - in einem schwer zugänglichen Waldstück bei Frickingen (Bodenseekreis) gleich eine kleine Plantage. Ein Tipp aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf die Spur der aus 15 Pflanzen bestehenden Anpflanzung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Drei Männer im Alter zwischen 20 Jahren und 22 Jahren bauten die Drogen an. Gegen das Trio werde nun wegen unerlaubter Herstellung nicht geringer Mengen von Betäubungsmitteln ermittelt.

Einer weiteren Pflanzung kamen die Beamten in einem Wald in Deggenhausertal (Bodenseekreis) auf die Spur. Zwei Männer im Alter von 31 Jahren und 33 Jahren wurden geschnappt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie hatten 20 Hanfpflanzen in Kübeln großgezogen. Diese wurden vernichtet. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 31-Jährigen wurden nicht nur mehr als 1,6 Kilogramm Marihuana gefunden, sondern auch 30 fast erntereifen Cannabispflanzen. Nach Trocknung der Pflanzen rechnet die Polizei insgesamt mit einer beschlagnahmten Menge von über fünf Kilogramm Marihuana. Der Hauptverdächtige ist in Untersuchungshaft. Gegen seine Freundin wird auch ermittelt.

