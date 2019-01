Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ist ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Er war mit seinem Wagen am späten Sonntagabend aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen des 62-Jährigen kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mitteilung der Polizei