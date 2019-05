62-jähriger Autofahrer auf der A5 tödlich verunglückt

Auf der Autobahn 5 ist es in der Nacht zu Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer sei mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf den Wagen eines 62-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer des Wagens erlitt bei dem Aufprall auf Höhe der Anschlussstelle Offenburg tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei rund 100 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn der A5 in Richtung Süden war mehrere Stunden gesperrt.

