Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in Freiamt (Landkreis Emmendingen) tödlich verunglückt. Er verlor nach Angaben der Polizei am Montag in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und starb an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Freiburg übernahm die Ermittlungen.

Mitteilung der Polizei