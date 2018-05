61-Jähriger ergaunert etwa eine halbe Million Euro: Fahndung

Die Biberacher Gastronomieszene trauert um Rainer Burkhardt. Im Alter von 64 Jahren ist der Tweety-Wirt am 15. Mai verstorben. Er hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Am Donnerstag haben sich Familie, Freunde und viele Weggefährten auf dem Stadtfriedhof würdig von ihm verabschiedet. Anschließend hat sein Geschäftspartner Stefan Monschein zur Trauerfeier ins Tweety eingeladen. „Es war sehr feierlich und angenehm, alle waren in sich gekehrt und konnten in Ruhe Abschied von Rainer nehmen“, erzählt Monschein.