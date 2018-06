Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bis zu 600 Flüchtlinge sollen am frühen Freitagmorgen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eintreffen. Sie kommen in den Hallen auf dem Messegelände unter, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstag mitteilte. Die Flüchtlinge erreichten in der Nacht auf Freitag zunächst den Mannheimer Hauptbahnhof, sagte ein Sprecher. Von dort aus sollen Busse die Menschen nach Villingen-Schwenningen bringen. Spätestens am 7. Oktober sollen sie die Messe wieder verlassen und andere Unterkünfte beziehen.