Vor 60 Jahren sind die ersten deutschen Studenten im Rahmen eines Austauschprogramms an ausländische Universitäten gegangen. Sie kamen von der Universität Stuttgart und studierten am Georgia Institute of Technology in Atlanta. Wie die Universität Stuttgart berichtete, wurde diese Hochschulpartnerschaft zum Wintersemester 1949/50 ins Leben gerufen. Das Programm mit Schwerpunkten in den Fächern Ingenieurwissenschaften und Architektur sei eines der gefragtesten mit den Vereinigten Staaten. Teilgenommen haben bislang mehr als 200 Stuttgarter Studenten. Die Bewerber müssen zu den fünf Prozent besten ihres Jahrgangs gehören.

www.ia.uni-stuttgart.de