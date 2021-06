Ein Arbeiter ist in Ellwangen (Ostalbkreis) in eine Baugrube gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 60-Jährige fiel am Dienstag rückwärts etwa drei Meter tief und schlug mit dem Hinterkopf auf, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute holten ihn mit einer Drehleiter aus der Grube. Die Unfallursache war zunächst unklar.

