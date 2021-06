Ein 59-Jähriger wird im Ortenaukreis nach dem Baden in einem Baggersee vermisst. Der Mann habe sich Freunden zufolge in dem See in Schutterwald abkühlen wollen und sei plötzlich verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Notruf sei gegen 20.00 Uhr eingegangen. Es sei von einer „hilflosen Lage“ auszugehen. Auch ein Hubschrauber und Taucher kämen zum Einsatz. Am Abend dauerte die Suche an.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-24256/2

Mitteilung der Polizei