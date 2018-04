58-Jähriger schlägt und erwürgt Ehefrau: Untersuchungshaft

Ein wegen Mordverdachts verhafteter Mann hat zugegeben, seine Ehefrau mit einen Baseballschläger angegriffen und anschließend erwürgt zu haben. Die Tat sei in den frühen Morgenstunden des Dienstags geschehen, als seine 55 Jahre alte Frau schlief, sagte er nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitag dem Haftrichter. Das Amtsgericht Baden-Baden erließ am Donnerstag Haftbefehl. Als Motiv habe er familiäre Probleme angegeben. Polizisten hatten die Leiche der Frau am Mittwoch im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung in Rastatt gefunden. Angehörige hatten die Polizei benachrichtigt.

Gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft