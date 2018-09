Ein 58 Jahre alter Mann hat sich bei Holzarbeiten in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt. Der Mann stand auf einer Leiter und montierte einen Balken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stürzte er am Montag mehrere Meter in die Tiefe. Laut Polizei liegt kein Fremdverschulden vor.

