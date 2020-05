Ein 58-Jähriger ist auf einem Firmengelände in Ingelfingen (Hohenlohekreis) von einer Leiter gestützt und hat sich schwer verletzt. Er sei dabei aus einer Höhe von zwei Metern gefallen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach hat der Mann am Dienstagnachmittag an einem Silogebäude Rohre montiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mitteilung der Polizei