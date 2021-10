57-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Esslingen

Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Esslingen tödlich verletzt worden. Der Mann sei in einer Gießerei von einem fahrbaren Werkzeugtisch eingeklemmt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Montag schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

