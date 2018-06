Ein 56-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Autobahn 81 an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Donnerstag bei Korntal-Münchingen aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, an denen er am Montag im Krankenhaus starb. Bei dem Unfall waren auch seine 50 Jahre alte Frau und seine 14-jährige Tochter, die mit im Wagen saßen, verletzt worden.

Meldung der Polizei