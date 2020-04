Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Rastatt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Samstagmorgen hatte ein Autofahrer beim Abbiegen das ihm entgegenkommende Zweirad übersehen. Der 56-Jährige prallte daraufhin in die Beifahrerseite des Wagens. Ursache für den Unfall am Freitagabend könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Sehschwäche des 70-jährigen Autofahrers gewesen sein. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei