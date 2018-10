Eine 53 Jahre alte Frau soll ihren Ehemann in der Nacht zum Mittwoch tödlich am Kopf verletzt haben. Nach Auskunft der Polizei kam für den 55 Jahre alten Mann jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Demnach starb er an stumpfer Gewalteinwirkung, also mutmaßlich durch einen oder mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand.

Die genauen Umstände und der Hergang einer mutmaßlich vorangegangenen Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) waren zunächst unklar. Die Polizei sprach von einer Beziehungstat. Die 53-Jährige hatte selbst die Polizei gerufen. Sie räumte die Tat laut Staatsanwaltschaft im Wesentlichen ein. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags.

