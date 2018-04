Bei Reparaturarbeiten am Hebearm eines Lastwagens ist ein Mann in Singen (Kreis Konstanz) ums Leben gekommen. „Die Hydraulik des Hebearms hat ihn quasi erdrückt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Auch ein Notarzt konnte den 55-Jährigen am Mittwoch nicht mehr retten. Warum sich der Hebearm fälschlicherweise abgesenkt hatte, war zunächst unklar. Um das herauszufinden, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Außerdem ermittelt - wie bei nicht-natürlichen Todesfällen üblich - die Kriminalpolizei.

Mitteilung der Polizei