Rot-weißes Absperrband flattert am Hauseingang. Dahinter laufen Männer in weißen Overalls umher, machen Fotos von der Wohnung, tragen mit Pinseln feinen schwarzen Staub auf Türklinken auf und packen Beweismittel in Plastikbeutel. In einer Blutlache mitten im Raum liegt eine Leiche. Was wie die Einstiegsszene einer Tatort-Folge klingt, ist für den ersten Kriminalhauptkommissar Storz Realität. Er ist der leitende Kriminaltechniker der Polizeidirektion Rottweil und unter anderem zuständig für den Landkreis Tuttlingen.