52-Jähriger vergiftet? Polizei ermittelt gegen Ehefrau

Eine 39 Jahre alte Frau soll versucht haben, ihren Ehemann mit Gift zu töten. Der 52-Jährige war bereits am Sonntag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Polizei in Stuttgart und Staatsanwaltschaft in Tübingen am Freitag mit. Nachdem es dem Mann besser ging, erstattete er Anzeige gegen seine Ehefrau. Die Frau, die selbst Polizistin ist, wurde am Mittwoch festgenommen. Genauere Hintergründe der Tat im Raum Reutlingen waren zunächst unklar.

