5000 Sänger für Deutschen Chorwettbewerb qualifiziert

Der alle vier Jahre stattfindende Deutsche Chorwettbewerb wird in diesem Jahr in Freiburg organisiert. An der bundesweiten Großveranstaltung vom 5. bis 13. Mai nähmen 5000 Sänger von 130 Chören aus ganz Deutschland teil, sagte ein Sprecher des Deutschen Musikrates. Die Vorentscheide in den Bundesländern seien abgeschlossen. Es handelt sich um den zehnten Deutschen Chorwettbewerb und damit um ein Jubiläum. Die Teilnehmer stellen sich Wettbewerben und geben Konzerte. Es werden mehrere tausend Zuhörer erwartet.

Die Sänger und Chöre haben sich den Angaben zufolge in 13 Kategorien qualifiziert. Darunter sind gemischte Chöre, Männer-, Frauen- und Jugendchöre, Kinder- und Jazzchöre sowie Vokalensembles. Sie mussten sich zuvor auf Landesebene für den Start in Freiburg qualifizieren. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich auf dem Niveau der Vorjahre.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Deutschen Musikrats insgesamt rund 60 000 Chöre mit rund 1,8 Millionen aktiven Mitgliedern. Der seit 1982 bestehende Deutsche Chorwettbewerb, den der Rat organisiert, fand zuletzt vor vier Jahren in Weimar (Thüringen) statt.

Der Etat des diesjährigen Wettbewerbs betrage 1,1 Millionen Euro, sagte der Sprecher. Der Großteil davon komme vom Bund. Den Rest steuerten das jeweils gastgebende Bundesland, die jeweilige Stadt sowie Teilnehmer und Sponsoren bei. Die Stadt Freiburg beteiligt sich den Angaben zufolge mit 120 000 Euro an der Veranstaltung.

