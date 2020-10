500 Kilo Kokain: Mutmaßliche Schmuggler-Bande vor Gericht

Weil sie fast eine halbe Tonne Kokain geschmuggelt haben sollen, müssen sich sechs Männer von heute an vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die Drogen im Wert von rund 50 Millionen Euro von Ecuador in Bananenkisten zu einem Obsthändler in Neu-Ulm geliefert haben zu lassen.

Dieser wusste demnach nichts von dem versteckten Kokain. Als ein Mitarbeiter einige Päckchen entdeckte, alarmierte er die Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando nahm die sechs mutmaßlichen Mitglieder der Schmuggler-Bande Mitte Dezember fest, als sie in das Lager des Obsthandels einbrachen. Sie sollen geplant haben, das Kokain anschließend an unbekannte Abnehmer weiter zu verkaufen.

Vor Prozessbeginn schwiegen die Beschuldigten entweder zu den Vorwürfen oder gaben an, nichts von dem Kokain gewusst zu haben, wie das Landgericht Memmingen mitteilte. Bei einer Verurteilung wegen bandenmäßigen Drogenhandels drohen ihnen bis Haftstrafen zwischen 2 und 15 Jahren. Ein Urteil könnte im November fallen.

