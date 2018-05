Zwischen Februar 2017 und Januar 2018 haben die Waffenbehörden in Baden-Württemberg 50 „Reichsbürgern“ die Waffen abgenommen. „Damit sind 167 erlaubnispflichtige Waffen weniger in den Händen von Reichsbürgern“, sagte Minister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Weiteren 53 Angehörigen der Szene soll in den kommenden Wochen der Waffenschein ebenfalls entzogen werden. Sie müssen ihre Waffen dann entweder abgeben, vernichten oder an Waffenschein-Besitzer verkaufen. Sonst ziehen die Behörden die Waffen ein.

Entwaffnung läuft seit Februar 2017

Im Januar 2017 hatte Strobl einen Erlass an alle Landkreise herausgegeben. Er erlaubte es den Waffenbehörden, bekannten „Reichsbürgern“ oder „Selbstverwaltern“ die Waffenscheine zu entziehen. Wer laut Landesamt für Verfassungsschutz oder dem Landeskriminalamt der Szene angehört, gilt seither als nicht zuverlässig genug, um eine Waffe zu tragen.

Damit schuf Strobl die Rechtsgrundlage für die Entwaffnungsaktion. Diese läuft seit Februar 2017. Verfassungsschutz und Polizei arbeiten dabei mit den Landkreisen zusammen, um Reichsbürger zu identifizieren und zu prüfen, ob diese Waffen besitzen. „Gleichwohl handelt es sich freilich nur um eine Zwischenbilanz. Die Waffenbehörden erhalten laufend neue Erkenntnisse, und leiten weitere Ermittlungen und Verfahren ein“, sagte Strobl.

Im Visier des Verfassungsschutzes

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ lehnen das Grundgesetz und die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland ab. Viele geben zum Beispiel ihre Pässe zurück, zahlen keine Bußgelder und stören Gerichtsprozesse. Seit 2016 werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet. Damals erschoss im fränkischen Georgensmünd ein Angehöriger der Szene einen Polizeibeamten. Baden-Württembergs Behörden zählen derzeit 2500 „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“.

Die Zahl ist seit 2016 um 100 gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass die Behörden die Szene seither verschärft in den Blick nehmen. Die Aufklärung dauert noch an, weswegen die Zahlen noch steigen dürften. Deshalb ist auch unklar, wie viele von ihnen erlaubte oder illegale Waffen besitzen.

Bayern will nachziehen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte am Dienstag bei in Erlangen ebenfalls angekündigt, bekannte Reichsbürgern den Waffenschein entziehen zu wollen. Genaue Zahlen zur Szene im Freistaat habe er jedoch nicht.

Bereits am 5. April hat die Polizei Neu-Ulm im nördlichen Landkreis das Zuhause eines 33-Jährigen durchsucht, das hat sie heute bekannt gegeben. Dort haben die Beamten ein Waffenarsenal und Nazi-Symbole sichergestellt.

Karte: So viele Waffen gibt es in der Region