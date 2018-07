50 Kilogramm Marihuana im Hinterhaus: 54-Jähriger in Haft

Weil ein 54-Jähriger in großem Stil Cannabis angebaut haben soll, sitzt er in Untersuchungshaft. Zuvor hatte es am Donnerstag mehrere Durchsuchungen gegeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Hinterhaus des 54-Jährigen beschlagnahmten die Beamten 50 Kilogramm Marihuana aus einer professionellen Aufzuchtanlage. Er soll die Drogen mit mehreren Komplizen gewinnbringend verkauft haben.

Zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 50 und 65 Jahre wurden zunächst festgenommen, danach unter Auflagen aber wieder freigelassen. Des Weiteren durchsuchten die Beamten die Wohnungen zweier 24-jähriger Männer in Schömberg und Bad Wildbad (Kreis Calw). Sie sollen in der Aufzuchtanlage geholfen haben. Die beiden kamen aber ebenfalls wieder auf freien Fuß.

Meldung der Polizei