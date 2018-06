Ein 50 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall in Uhingen am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Ihr Wagen wurde auf der K 1415 von dem entgegenkommenden Auto eines 40-Jährigen erfasst, der gerade auf einen Parkplatz einbiegen wollte, wie die Polizei Ulm am späten Dienstagabend mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto der 50-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem nachfolgenden Wagen zusammen. Die Frau wurde mit dem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.