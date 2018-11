Eine 50 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ebersbach (Kreis Göppingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ihr Wagen auf einer Verbindungsstraße am Morgen mit dem Wagen einer anderen Fahrerin. Diese war in den Gegenverkehr geraten. Ob die glatte Fahrbahn die Ursache dafür war, war zunächst unklar. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.