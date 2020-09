Schon seit Jahrzehnten gehen Schwule, Lesben und Transgender für Gleichberechtigung und Akzeptanz auf die Straße – so etwa bei Christopher-Street-Day-Veranstaltungen. Am Sonntag, 6. September, gehen auch in Friedrichshafen Menschen der LSBTTIQ+-Community – die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell, queer und mehr – auf die Straße und demonstrieren für Vielfalt und Gleichberechtigung. Marlene Gempp hat im Vorfeld mit Helen Baur und Hauke Lenk vom Organisationsteam über das sogenannte ...