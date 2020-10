Flugblätter in noch unbekannter Anzahl steckten am Montag in Ulm und Blaustein in Briefkästen. In professioneller Aufmachung warnt der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr darin angeblich vor versteckten Sprengstoff- und Munitionsdepots aus Beständen, die der Armee gestohlen worden sein sollen.

Im selben Layout wurden auch an Laternenpfählen der Region Schilder aufgehängt, auf denen es heißt: „Sie befinden sich in einer Kampfmittelverdachtszone!