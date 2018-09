Ein 48-Jähriger ist bei einem Schwelbrand am Montag in seiner Wohnung in Lorch (Ostalbkreis) gestorben. Die Feuerwehr konnte den Mann bei ihrer Ankunft nicht mehr retten, wie die Polizei mitteilte. In dem Doppelhausanbau schwelten demnach mehrere Möbelstücke über mehrere Stunden. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Mitteilung