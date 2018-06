47 Straftaten gegen Asylunterkünfte in erster Jahreshälfte

Bis zum 12. Juli 2016 hat es in Baden-Württemberg 47 Straftaten gegen Asylunterkünfte gegeben. Dies bestätigte das Stuttgarter Innenministerium der „Heilbronner Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“ (Mittwoch). Damit stieg die Zahl im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 deutlich an. Damals wurden 16 solcher Straftaten registriert. Im vergangenen Jahr nahmen die Delikte zwischen Juli und Dezember rapide zu. Insgesamt wurden 2015 am Ende 70 Straftaten gegen Asylunterkünfte gemeldet.

Die Zunahme der Straftaten in der zweiten Jahreshälfte 2015 verlief parallel zum Anstieg der Zugänge von Asylsuchenden. Der Höhepunkt in der zweiten Jahreshälfte 2015 wurde im November mit knapp 40 000 Asylsuchenden erreicht, die in den Südwesten gekommen sind und anschließend unter anderem auch an andere Länder weiterverteilt wurden. Im Jahr 2016 nahmen die Zugangszahlen deutlich ab. In den vergangenen Monaten kamen jeweils rund 3000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg.

Laut den beiden Zeitungen stieg auch die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Land. Im ersten Halbjahr 2016 gab es 1845 Delikte. Damit hat sich die Zahl der Fälle im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 verdoppelt. Damals wurden noch 939 Fälle gemeldet. 2015 gab es insgesamt 2822 Strafdelikte mit einem politisch motivierten Hintergrund. 2014 waren es noch 2136 Fälle.