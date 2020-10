Bei einem Feuer bei Gundelsheim (Landkreis Heilbronn) sind 450 Strohballen abgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Strohlager am späten Dienstagabend aus zunächst unklaren Gründen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ließ die Strohballen auf dem Feld kontrolliert abbrennen. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.