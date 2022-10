45 Jahre Deutscher Herbst: Ein RAF-Ankläger erinnert sich

Es war eine der größten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Vor 45 Jahren fand im Deutschen Herbst der Terror der linksextremistischen „Rote Armee Fraktion“ (RAF) seinen vorläufigen Höhepunkt. Klaus Pflieger war damals Staatsanwalt in Stuttgart. Später begleitete er die juristische Aufarbeitung des RAF-Terrors und vertrat mehrere Anklagen gegen die Linksextremisten. Anschließend war Pflieger baden-württembergischer Generalstaatsanwalt.

Herr Pflieger, wissen Sie noch, was Sie am Abend des 17. Oktober gemacht haben?

Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Aber wie fast ganz Deutschland war ich mit meinen Gedanken in Mogadischu. Dort stand damals die Lufthansa-Maschine „Landshut“. Darin saßen Urlauber, die auf der Heimreise nach Frankfurt waren und von palästinensischen Terroristen entführt wurden, um RAF-Terroristen aus der Haft freizupressen.

Außerdem war Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer seit mehr als 40 Tagen in der Gewalt der RAF. Es war klar, dass sich die Bundesregierung nicht erpressen lässt – es stand also fest, dass das Ganze sehr schlimm ausgehen könnte, mit jedem Tag mehr.

Am 18. Oktober stürmte die GSG 9 die entführte Maschine, daraufhin brachten sich die RAF-Terroristen Andrea Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Haft um. Wann war Ihnen klar, dass Sie damit ganz nah an zentrale Ereignisse des Deutschen Herbst herankommen?

Ich war damals Mitglied der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Ich war dort seit 1976 tätig, und zwar in der Abteilung, die Mord, Totschlag und Staatsschutzdelikte bearbeitet hat, also politisch motivierte Verbrechen. Mit fünf anderen Kollegen war ich zuständig für die Untersuchung der Suizide in Stammheim. Allerdings habe ich da vor allem am Kopierer gestanden – wir mussten laufend alle möglichen anderen Behörden über unsere Ermittlungen informieren, die Akten zu vervielfältigen war u.a. mein Job. Später habe ich dann aber zum Beispiel versucht, das RAF-Mitglied Verena Becker im Justizkrankenhaus Hohenasperg zu verhören. Sie überlebte den Selbstmordversuch, wollte sich aber nicht zu den Umständen äußern.

Sie hatten sich damals entschieden, einem Staat zu dienen, gegen den Sie selbst zuvor auf die Straßen gegangen waren…

Ja, das war für mich 1977 besonders spannend – ich habe Menschen persönlich kennen gelernt, die im Grunde eine identische Ausgangslage hatten wie ich. Ich habe 1968 in Tübingen auch demonstriert - gegen die Notstandsgesetze, den Radikalenerlass und den Vietnamkrieg. Ich habe miterlebt, wie in der Szene über den Einsatz von Gewalt diskutiert wurde. Wie fast alle anderen in der 68er-Bewegung war ich dagegen, Unrecht mit Unrecht zu bekämpfen. Deswegen bin ich letztlich im Staatsdienst gelandet, ein sehr kleiner Teil der Studentenbewegung hingegen bei der RAF.

Was hat Ihrer Einschätzung nach jene ausgemacht, die sich für den Terror entschieden haben?

Letztlich ist das ein Rätsel. Ich hatte immer den Eindruck, diese Menschen waren am Staat total verzweifelt, sie wollten nicht wie im Dritten Reich alles akzeptieren, was der Staat ihnen vorsetzt. Sie haben dazu für sich das Recht abgeleitet, Menschen zu entführen, zu ermorden. Mich hat zum Beispiel ratlos zurückgelassen, mit welcher Radikalität etwa Gudrun Ensslin oder Ulrike Meinhof dafür auch persönliche Kontakte geopfert haben, als sie in den Untergrund gingen; Ensslin hat ihren Sohn im Stich gelassen, Meinhof ihre beiden Töchter. Das ist ein Fanatismus, den ich nicht nachvollziehen kann.

Sie wollten Unrecht nicht mit Unrecht bekämpfen. Aber hat der Staat damals nicht auch Unrecht mit Unrecht bekämpft, indem er bestimmte Grundprinzipien verletzt hat? Es wurden zum Beispiel Gespräche zwischen den RAF-Häftlingen und ihren Anwälten abgehört.

Politik und Behörden waren durch den Terror der RAF mit einer ganz neuen Situation konfrontiert und wussten nicht, wie man darauf reagieren soll. Ich fand schon damals, dass man mit den staatlichen Reaktionen übers Ziel hinausgeschossen ist. Polizisten haben Menschen mit vorgehaltener Maschinenpistole kontrolliert. Noch heute erzählen mir Altersgenossen, wie sie in solchen Situationen Angst um ihr Leben hatten.

Dabei kam es ja auch in Baden-Württemberg zu Todesfällen.

In Tübingen wollte die Polizei den Wagen eines 17-jährigen Lehrlings kontrollieren. Der junge Mann ist geflohen, die Polizisten haben ihnen verfolgt und aus dem fahrenden Auto erschossen. Später stellte sich heraus, dass der 17-Jährige kein RAF-Mitglied war, er floh wohl nur, weil er keinen Führerschein hatte. In Stuttgart wurde ein Mann von Polizisten tödlich verletzt. Er wurde kontrolliert, weil er seinen Wohnsitz nicht umgemeldet hatte, er war jedoch ebenfalls kein RAF-Angehöriger. Natürlich kamen auch Polizisten ums Leben. Ulrike Meinhof hatte damals mit der Formulierung „Bullen sind Schweine … und natürlich kann geschossen werden“ einen Schießbefehl ausgegeben: RAF-Mitglieder sollten sich nicht festnehmen lassen.

Dennoch ging Ihnen diese Art der Kontrollen zu weit?

Der Staat ist m.E. damit der RAF auf den Leim gegangen. Die wollten ja gerade beweisen, dass es sich um einen Polizeistaat handelt. Damit hat der Staat sie nur bestätigt. Übrigens ebenso wie mit dem Abhören von Anwaltsgesprächen in Stammheim. Das war ein schlimmer Tabubruch in unsere Rechtsstaat. Dafür mussten später die damals amtierenden Minister für Justiz und Inneres zurücktreten.

Sie haben vor einigen Jahren konstatiert, Deutschland sei damals auf dem Weg zum Polizeistaat gewesen. Bleiben Sie dabei?

Ja. Aber zum Glück haben wir die Kurve noch bekommen. Mit der Entführung der „Landshut“ hatte die RAF erstmals nicht nur Repräsentanten von Staat oder Wirtschaft ins Visier genommen, sondern ganz normale Bürger. Da hat sich auch die Stimmung in der Bevölkerung massiv geändert. Vorher gab es durchaus Sympathien, gerade unter Intellektuellen. Danach hatte die RAF es erheblich schwerer, bekam weniger Unterstützung.

Und dem Staat ist es geglückt, wieder zu rechtsstaatlichen Verfahren zurückzukehren. Das Wichtigste: Es ist uns gelungen, die RAF-Terroristen vom Sockel des Kriegsgegners zu stoßen, auf dem sie sich sehen wollten, und wir haben sie in der Folge auf das reduziert, was sie strafrechtlich waren: Mörder und Verbrecher.

Die juristische Aufarbeitung hat Jahrzehnte gedauert, war oft sehr zäh. Aber aus Ihrer Sicht als Beteiligter dennoch ein Erfolg?

Absolut. Das sehe nicht nur ich so, das hat die RAF sogar selbst zugegeben. In der Auflösungserklärung von 1998, mit der die RAF ihren 28 Jahre dauernden Terror beendete, heißt es nämlich: „Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten“. Damit bescheinigen sie diesem Rechtsstaat und dieser Demokratie, dass sie mit Gewalt nicht zu erschüttern sind. Das ist ein sehr großes Kompliment an unseren Staat, ja an uns alle.

Auf dem Weg dahin wurde nach Ansicht der Angehörigen der Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer geopfert. Ihn ermordete die RAF, weil die Bundesregierung um Kanzler Helmut Schmidt (SPD) ihren Forderungen nicht nachkam.

Das war eine schreckliche Entscheidung für einen Politiker. Auch die damalige Opposition unter CDU-Chef Helmut Kohl hat sie mitgetragen. Menschlich war das furchtbar. Aber so hart es klingt: In der Sache war es richtig. Anders als zuvor im Fall des entführten CDU-Politikers Peter Lorenz hat die Regierung nicht nachgegeben und damit das entscheidende Signal gesandt: Die Bundesrepublik ist nicht erpressbar. Seitdem hat es solche Fällen auch nicht mehr gegeben.

Der Deutsche Herbst gilt als eine der größten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik. Gab es aus Ihrer Sicht seither eine ähnliche Situation?

In dieser Form nicht mehr. Der Staat hat damals überreagiert und geriet ins Wanken. Er hat aber daraus gelernt: Er trauert nach schrecklichen Attentaten wie etwa auf dem Weihnachtsmarkt durch den Islamisten el Amri in Berlin um die Opfer. Aber er hält an seinen Grundwerten fest.

Der Klimaaktivist Tadzio Müller, einer der Mitgründer der Klimabewegung „Ende Gelände“, hat in einem Interview gemutmaßt, es könne sich durchaus eine „Klima-RAF“ gründen. Tatsächlich haben sich die Proteste bereits gewandelt – vom Schulstreik hin zu Sabotage an Pipelines, zum Festkleben auf Straßen

Wir sind wieder bei der Debatte angelangt, ob Gewalt als Mittel des Protestes legitim ist. Man muss wachsam sein, wenn Menschen sich das Recht herausnehmen, ihren Widerstand mit Gewalt durchsetzen zu wollen. 1987 war ich Staatsanwalt in einem Verfahren gegen Leute, die Strommasten umgesägt haben, und zwar nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl als Protest gegen die Nutzung der Atomenergie. Die Täter kamen aus dem Umfeld der Bewegung gegen den Bau einer weiteren Startbahn am Frankfurter Flughafen.

Einer aus dieser Gruppe hat später bei einer Demonstration auf Polizisten geschossen und zwei von ihnen tödlich getroffen. Eine solchen Entwicklung kann ich mir heute leider wieder vorstellen, dass Einzelne ausrasten. Naturschutz und die Angst vor einem Reaktorunfall sind Anliegen, die respektabel sind. Aber deswegen darf man keinen Krieg gegen diesen Staat führen.

Bei Prozessen etwa gegen Baumbesetzer aus der Klimaszene sprechen die Angeklagten von „politischer Justiz“. Auch eine Parallele zur Wortwahl in den 1970ern, oder?

Das wirft man der Justiz ja immer wieder vor. Aber nach meiner Erfahrung versucht heute kein Politiker mehr, Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Umgekehrt wehrt sich die Justiz gegen jede Form politischer Einflussnahme; und sie ist unabhängiger geworden: Früher mussten Staatsanwaltschaften „Absichtsberichte“ ans Ministerium schreiben, wenn größere Ermittlungen anstanden.

Das hat sich nach der Affäre um die damalige Justizministerin Corinna Werwigk-Hertneck geändert. Sie hatte aufgrund solcher Berichte den damaligen Wirtschaftsminister Walter Döring über Ermittlungen gegen ihn informiert und musste deshalb zurücktreten und wurde wegen Verrats von Dienstgeheimnissen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Konsequenz war auch, dass die „Absichtsberichte“ an das Ministerium abgeschafft wurden.

Auch aus einer anderen politischen Ecke kommen Vorwürfe politischer Justiz – etwa im Fall des in Untersuchungshaft sitzenden „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg.

Das ist der übliche Jargon. Der wird immer gewählt, wenn Angehörige dieser Szene belangt werden. Sie inszenieren sich als Opfer und wollen Stimmung machen für sich. Aber das ist nicht neu, damit kann die Justiz umgehen. Grundsätzlich gilt es, in solchen Situationen nicht überzureagieren oder polizeiliche Fehler zu vertuschen. So wurden zum Beispiel die Besatzungen der Wasserwerfer dafür bestraft, dass sie beim „Schwarzen Donnerstag“ gegen polizeiinterne Regelungen verstoßen haben, als sie im Stuttgarter Schlossgarten gegen S21-Gegner vorgingen.

Während der Corona-Pandemie haben Regierung in Bund und Land Grundrechte massiv eingeschränkt. Geriet da der Staat ins Wanken?

Nein. Aus meiner Sicht hat die Politik den Spagat zwischen Freiheit und Schutz vor einer möglicherweise gravierenden Pandemie gut gemeistert. Und nahezu alle Entscheidungen wurden ja gerichtlich überprüft, einige von Richtern moniert, andere für richtig befunden. Das zeigt ja, dass der Rechtsstaat funktioniert.

Sie wirken sehr gelassen angesichts der Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht. Es gibt ja Befürchtungen, Inflation und explodierende Energiepreise könnten zu flächendeckenden Protesten führen und die Gesellschaft spalten.

Das habe ich in meinen 38 Berufsjahren gelernt: Wir dürfen nicht die Nerven verlieren und nicht überreagieren. Natürlich haben viele Menschen allergrößte Schwierigkeiten. Aber der Staat tut doch schon sehr viel, um diese Nöte zu lindern. Nicht umsonst kritisieren uns die übrigen europäischen Staaten, weil wir eigene Bürger und Unternehmen so stark stützen. Ob Reichsbürger oder Klimaaktivisten, es gibt fraglos Potenzial für Gewalt gegen den Staat. Der Rechtsstaat hat sich aber in der Vergangenheit in äußerst schwierigen Situationen – etwa im Deutschen Herbst 1977 - bewährt, weshalb ich davon überzeugt bin, dass er sich auch bei neuen Herausforderungen bewähren wird.