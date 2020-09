Bei einem Arbeitsunfall in einem Gewerbepark in Hartheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Baggerfahrer unter seine Maschine geraten und gestorben. Das Unglück geschah, als der Bagger aus bislang unbekannter Ursache in eine Grube rollte, teilte die Polizei am Montag mit. Der 45-jährige Fahrer habe bei dem Unglück am vergangenen Samstag noch versucht, aus dem Führerhaus zu springen, wurde aber unter dem schweren Gefährt begraben. Wenig später erlag er seinen tödlichen Verletzungen.

Pressemitteilung Polizei