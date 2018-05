45-Jährige wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Eine 45 Jahre alte Frau hat in Mannheim bei einem Streit in einem Café auf ihren 50 Jahre alten Bekannten eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Wegen versuchten Totschlags erging am Donnerstag Haftbefehl, sie kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach hatte die Beschuldigte am Mittwoch im Zuge einer Auseinandersetzung, die eskaliert sei, den Mann mit einem Küchenmesser verletzt und sich anschließend selbst bei der Polizei gemeldet.

Die Beamten nahmen sie am Tatort fest, stellten das Messer sicher. Der verletzte 50-Jährige konnte sich in eine Apotheke retten, die den Notarzt rief. Er konnte durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Unklar war, worum es bei dem Streit gegangen war.

