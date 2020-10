44 Jahre alter Mann nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Ein 44 Jahre alter Mann sitzt nach einem Messerangriff auf einen 65-Jährigen in Untersuchungshaft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagabend soll er in Tübingen auf den 65-Jährigen eingestochen haben. Das spätere Opfer hatte sich den Angaben zufolge in der Nähe eines Schnellimbisses mit einer Frau unterhalten, als der 44-Jährige hinzukam und plötzlich ein Messer zückte. Das Opfer wurde durch mehrere Stiche in den Oberkörper verletzt und kam zunächst in eine Klinik.

Der 44-jährige polizeibekannte Tatverdächtige wurde später festgenommen. Er habe von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, hieß es. Das mutmaßliche Tatmesser wurde beschlagnahmt.

