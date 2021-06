42 Jahre alter Mann bei Schlägerei erheblich verletzt

Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit einem 36-Jährigen am Samstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) erheblich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, stritten die beiden betrunkenen Männer zunächst miteinander. Der Streit eskalierte zu einer Schlägerei, an der weitere Männer beteiligt gewesen sein sollen. Der 42-Jährige wurde in einer Klinik behandelt. Mehrere Beteiligte an der Eskalation flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-161718/2

PM