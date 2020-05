Der Fahrer eines Elektrorollers hat sich bei einem Sturz in Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 42 Jahre alte Fahrer geriet am Mittwochabend mit seinem Roller gegen einen Bordstein und stürzte anschließend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann alkoholisiert.

Pressemitteilung